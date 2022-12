C'était la dernière séance...

Mardi soir, le ticket ne suffisait pas. Pour cette dernière séance, il fallait également apporter sa clé à pipe et sa dévisseuse. "Repartir comme ça avec les fauteuils, c'est chouette" ; "Déjà avec mon mari, quand on s'est connu à Bernay, on est venu au cinéma le premier soir", témoignent quelques spectateurs. Les 237 fauteuils rouges disparaissent un à un. Le cinéma de Bernay ferme après 75 ans. Bastien Lechevallier, le gérant, avait choisi de projeter hier le plus grand succès qu'est connue cette salle. Il a dirigé Le Rex pendant 25 ans. "C'est une fermeture joyeuse et festive", lance-t-il. La bonne nouvelle, c'est qu'un autre cinéma va bientôt prendre la suite dans la même ville, mais plus grand. Le nouveau cinéma comprend quatre salles avec 500 places au total, encore vierges de la moindre trace de pop-corn. La salle numéro 4 est déjà prête avec 111 places. L'ouverture aura lieu vendredi. L'ancien bâtiment, lui, devrait être vendu. Hier vers minuit, les derniers sièges se carapatent dans le noir. La fin d'un petit cinéma de campagne. TF1 | Reportage Q. Fichet, B. Hacala