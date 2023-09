Cette abbaye gagne au Loto du patrimoine

Elle trône au sommet du village. L'abbaye est un joyau architectural, mais certains l'appellent le "château de sable". Avec le temps, la façade de son église s'est largement dégradée. La pierre s’effrite et finit par tomber. D’ailleurs, une partie de l'entrée a pu être rénovée récemment. Plus de deux millions d'euros financés par des fonds publics, et ce n'est que le début d'un chantier colossal. Pour cette commune de 2 200 habitants, le Loto du patrimoine est une aide précieuse. C'est une bonne nouvelle également pour les habitants de Saint-Antoine-l'Abbaye, car ici, on y est très attaché. Certains n'ont pas attendu pour acheter leurs tickets. C'est aussi un coup de projecteur sur ce village médiéval et l'histoire de son abbaye conservée derrière ces murs depuis le XIIIe siècle. Les travaux devraient débuter en 2026. L'année dernière, le Loto du patrimoine a permis de récolter 25 millions d'euros au total. TF1 | Reportage S. Prez, Q. Russell