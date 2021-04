Cette coiffeuse à domicile propose des coupes à un euro aux étudiants

Claudine Figon a désormais ses petites habitudes. Lorsque la coiffeuse à domicile se déplace dans ce bar associatif étudiant, elle n'a besoin que d'une table et d'une chaise pour s'installer. Touchée par le mal-être étudiant, elle a décidé de leur accorder une demi-journée par semaine. Garçon comme fille, c'est le même tarif : un euro symbolique. "Je prends une demi-heure pour chaque. C'est vrai que je ne peux pas faire des coiffages extraordinaires, mais c'est du temps à donner". Armelle a 24 ans et il y a bien longtemps que son budget mensuel d'étudiante ne lui permet plus vraiment de prendre soin d'elle autant qu'elle le souhaiterait. Alors cette initiative solidaire est une chance inespérée. "Il y a quand même des coiffeurs qui font des réductions, mais ça reste cher. Donc ces initiatives soulagent", a-t-elle témoigné. Le besoin de prendre soin de soi-même est tel que chaque semaine, les quelques créneaux proposés sont réservés en quelques minutes à peine. Pour l'instant, Claudine compte bien poursuivre sa belle action tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée.