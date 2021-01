Cette coiffeuse niçoise dort dans son salon pour économiser un loyer

Depuis le mois de juillet, Virginia Begnis dort dans son salon de coiffure. Après la fermeture dûe au premier confinement, la coiffeuse a renoncé à son appartement. Auparavant, c'était un espace réservé à sa clientèle. "Comme ça, j'ai pu économiser un loyer", confie-t-elle. Pour pouvoir tout désinfecter, la coiffeuse ne peut plus prendre qu'un client par demi-heure. Les produits de nettoyage entraînent un coup supplémentaire. Avec les couvre-feux, les plages horaires sont réduites. Le salon, autrefois fleurissant, ne lui permet plus de se dégager un salaire. La crise économique touche tout le monde. Les clients se font plus rares. Bien sûr, il y a des aides de l'État et de l'assurance de la Métropole, mais cela ne compense pas les pertes d'exploitation. "Tous les jours, c'est résilience, résistance et adaptation", ajoute Virginia Begnis. En vivant dans son salon de coiffure, tout en s'adaptant, elle va essayer de sauver son entreprise jusqu'à la fin de la crise sanitaire.