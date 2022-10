Cette commune contrainte de regarder passer les trains

C'est presque devenu un passe-temps. Ici, impossible de prendre le train, car il ne s'arrête jamais. Il y en a pourtant une vingtaine par jour dans cette petite gare de Haute-Savoie, mais on ne peut ni monter à bord ni en descendre. "Il faut aménager le quai, le prolonger. Donc ça nécessite des travaux. C'est un million d'euro", explique Christian Anselme, maire délégué de Saint-Martin-Bellevue. Malgré tout, il y a un chef de gare. "On est là pour permettre aux trains de se croiser puisque c'est de la voie unique ici", explique Michèle. Elle se sent un peu seule, mais elle a tout de même du travail. Cela fait douze ans qu'à Saint-Martin-Bellevue, le train n'est plus un mode de déplacement. Les habitants prennent la voiture. Chaque jour, 40 000 véhicules circulent sur cette route très fréquentée qui mène à Annecy. En train, cela prendrait dix minutes. La SNCF compte-t-elle réaménager les quais et ouvrir la gare ? TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, C. Bruère