Alors que la taxe d'habitation grimpe un peu partout en France cette année, elle reste stable dans certains communes. C'est le cas à Vensac, en Gironde, petite commune de 1000 habitants où les impôts communaux n'ont pas augmenté depuis 2008. La commune, propriétaire de commerces et de biens immobiliers, gagne plus qu'elle ne dépense et n'a aucune dette.