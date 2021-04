Cette commune du Nord supprime les aides sociales aux familles de délinquants

Samedi dernier, le toit de cette usine de Caudry a été incendié. Sept jeunes âgés de quatorze à dix-sept ans ont été placés en garde à vue. Mais avant cela, des commerçants ont été harcelés et des voitures incendiées. A chaque fois, c'est la même bande. Il s'agit d'une trentaine d'adolescents qui font la loi dans les rues de cette petite commune. Alors, le maire a décidé de supprimer les aides sociales du CCAS aux familles des mineurs délinquants. Cela concerne notamment l'accès à l'épicerie solidaire ou encore les aides pour financer la cantine. Une mesure radicale qui fait réagir. Responsabiliser les familles lorsque l'un de leurs enfants commet une infraction, c'est l'objectif du maire. Mais, il promet que ces sanctions seront appliquées en tout dernier recours. Si la famille est volontaire et qu'elle s'engage à prendre des mesures pour son enfant, le maire peut décider des conditions d'attribution des aides du CCAS. Selon Me Stéphanie Vallet, ces sanctions ne sont pas légales puisque les familles ne peuvent pas être sanctionnées pour des faits qu'elles n'ont pas commis. Elles peuvent donc contester ces mesures.