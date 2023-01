Cette commune hérite... deux fois en dix ans !

Au bord de l'eau en Charente-Maritime, la nouvelle a vite fait le tour de la petite cité balnéaire. Gilles Losguardi est décédé il y a un an. Il a fait don de sa fortune à ses concitoyens, 760 000 euros en tout. Le généreux donateur, ancien boucher, était un membre actif du centre nautique où il avait son bateau. Pour Jean-Paul Kleist, le président du club, ce don généreux est à l'image de celui qu'il a côtoyé pendant plus de 25 ans. "Je ne pensais même pas qu'il avait autant d'argent que ça (...) je ne suis pas surpris qu'il ait donné ça finalement", rapporte-t-il. L'argent va servir notamment à refaire entièrement le local des plaisanciers : une aire de jeu pour les enfants et un skatepark pour les plus grands autour du port. Déjà en 2006, la petite commune de Charente-Maritime avait reçu un lègue d'une habitante décédée. Près de 550 000 euros qui avaient servi à offrir un auditorium et une salle des fêtes pour les seniors de Châtelaillon-Plage. Pour honorer la mémoire de son donateur, la commune a l'intention, dès la fin des travaux, de donner le nom de Gilles Losguardi à une place ou un édifice. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux