Cette entreprise habille le village olympique

Ces plaquettes en terre cuite ont un destin olympique. Cette entreprise familiale de Maine-et-Loire va habiller sept bâtiments du village olympique. À Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), près de Paris, 500 000 plaquettes seront collées sur les façades pour décorer les édifices. De l'argile est extraite à proximité de l'usine, puis transformée dans ces machines. D'habitude, les ouvriers produisent essentiellement des plaquettes plates. Pour cela, il faut les passer au four à 1 100 degrés, puis vient l'étape de la coloration du produit. Pour obtenir les bonnes couleurs, les 110 salariés de cette PME ont cherché et testé leurs produits dans cet atelier pendant deux ans. "Il y a eu beaucoup d'aller-retour entre nos commerciaux et les architectes", confie Maxime Gomes. Si les architectes ont fait confiance à leur entreprise, c'est parce qu'elle s'est déjà distinguée à plusieurs reprises sur des chantiers dans le pays, mais aussi en Australie et à Londres. Avec les Jeux olympiques, l'activité de l'entreprise devrait encore augmenter. La pose des plaquettes à Saint-Ouen a déjà commencé. Le chantier devrait être terminé fin 2023. TF1 | Reportage P. Dumortier, R. Hellec, S. Guerche