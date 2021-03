Une épicerie solidaire à Verdun

En plein centre de Verdun, une épicerie solidaire n'a ouvert ses portes que depuis quelques jours et elle a déjà trouvé ses clients. Elle permet des achats de premières nécessités, mais aussi des produits du terroir. "C'est super intéressant d'aider ceux qui en ont besoin", a précisé un client. Alors comment s'opère cette solidarité ? Au niveau de la caisse grâce à une carte d'adhérent à un euro l'adhésion pour l'année. Si celle-ci est ouverte à tous, elle offrira des taux de réduction différents selon les revenus de chacun. Ce sont des bénévoles qui gèrent l'épicerie et son approvisionnement avec le soutien d'un hypermarché. Ce dernier fournit certains produits et apporte son expérience. Les collectivités soutiennent et financent le projet pour aider aussi les producteurs locaux à se faire connaître auprès de toutes les populations quels que soient leurs moyens. Cette épicerie solidaire répond visiblement à un besoin, car depuis son ouverture début février, elle a déjà plus de 250 adhésions.