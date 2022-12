Cette factrice distribue du bonheur

C'est l'histoire d'une petite voiture jaune que les habitants de quatre villages perchés en Corse attendent tous les jours avec impatience. À bord, une factrice qui sillonne ses routes sans jamais s'enlacer. Une complicité qui dure depuis six ans. Corinne Lefol ne quitte sa camionnette que pour donner vie au bureau de poste de Campitello. À neuf heures, les premiers clients sont là. Et le tutoiement est de rigueur. Dans ce village de 150 âmes, il n'y a pas de café ni de restaurant. Pour Catherine, 93 ans, et tous les autres habitants des environs, ce guichet est le seul lieu de vie. Être postière, pour Corinne, c'est aussi aller au-delà de son métier. Lorsque la boulangère ambulante arrive, elle prend le pain pour une cliente. À midi, changement de casquette, elle reprend sa camionnette. Guichetière le matin, factrice l'après-midi, elle parcourt des dizaines de kilomètres. Une tournée au pas de course, loin des clichés sur La Poste. Corinne est payée comme n'importe quel facteur, aucune prime supplémentaire. TF1 | Reportage A. Basar, Q. Trigodet