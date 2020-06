Cette famille de trois enfants souhaite rester confinée

Pour Estelle, son mari et ses trois enfants, le confinement leur a fait découvrir une autre facette de ce qu'est une vie de famille. Chacun a trouvé son équilibre et son rythme. Cette mère de famille a même accueilli deux copains d'école pour partager ce quotidien. Son époux, lui, a choisi le télétravail. Épanoui dans ce cocon familial, aucun d'entre eux ne veut revenir à la "vie normale".