Cette famille tient la boucherie depuis 300 ans

Ici, la boucherie c'est une histoire de famille. Depuis 1719, les générations de bouchers et bouchères se succèdent. L'une des photos les plus anciennes est d'ailleurs en évidence dans la boutique. Priscillia Blondel accompagne son mari à la tête de la boucherie Blondel depuis presque 30 ans, et c'est toujours la même passion. Ce commerce fait partie de l'histoire de la commune de 2 000 habitants. Ici, tout le monde connaît la boucherie Blondel. "La maison Blondel a une réputation", confie une habitante. Une reconnaissance qui a demandé de la patience et surtout du travail. Jean-François Blondel a très vite su qu'il deviendrait boucher en voyant son père œuvrer dans la boutique. Désormais, Jean-François a repris l'entreprise familiale et ses deux fils suivent ses pas. Comme son grand-père, une fois par mois, il va lui-même à la ferme pour sélectionner ses bêtes chez Pascal, son éleveur. C'est pour lui un gage de qualité. Une qualité qui fait la renommée de la maison Blondel depuis dix générations. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez, A. Santos