Cette famille tient l’épicerie depuis… 134 ans

Encré dans un petit village de Seine-et-Marne, c'est un monument qu'on remarque à peine. L'épicerie Totalima, une institution du quotidien sans chichi. Ouvert depuis 134 ans, Hugues Boisseau a repris l'affaire familiale l'an dernier. Il succède à cinq générations de bouchers et d'épiciers. L'histoire de ses ancêtres s'écrit jusque dans la vitrine à travers les saucisses et les paupiettes. Claude Boisseau a certes laissé les clés de la boutique à son petit-fils. Mais il faut bien le dire, il ne passe jamais inaperçu dans ces rayons peuplés de clients habitués. Dans les années 70, Claude a agrandi et transformé la petite charcuterie de son père en commerce de plus de 200 mètres carrés. L'épicerie a traversé les crises et les guerres tout en conservant ses fondamentaux. D'abord, du choix et ensuite, l'atmosphère détendue. Pour résister à côté des grandes surfaces, Hugues a des idées comme le commerce en ligne, la création d'une terrasse l'été et surtout, il a désormais 600 références de vins. En sous-sol, il a enrichi la cave de son grand-père. TF1 | Reportage Q. Fichet, H. Massiot