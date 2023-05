Cette fausse veuve éplorée a trompé l'Amérique

À la télévision, elle jouait à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Il y a quelques semaines, Kouri Richins, 33 ans, était invitée à la télé pour y raconter son deuil après la mort de son mari et faire la promotion d'un ouvrage intitulé "Are You With Me ?". Un livre pour expliquer aux enfants la mort d'un parent, des conseils plébiscités par les lecteurs. C'est une affaire qui fait beaucoup réagir. Forcément, l'arrestation de Kouri Richins, ces derniers jours, choque l'Amérique et les amis de la famille. Les enquêteurs en ont désormais la certitude, c'est elle qui a tué son mari Eric à l'aide d'un cocktail empoisonné au fentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que la morphine. Selon le mandat d'arrêt, elle serait allée voir un dealer pour acheter de la drogue quelques jours avant la mort de son mari. Les enquêteurs ont également découvert que Kouri Richins s'était discrètement inscrite comme bénéficiaire de l'assurance-vie de son mari sans lui en parler, un grand classique. Elle a été inculpée pour meurtre aggravé. La mère de trois enfants encourt désormais la peine de mort. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon