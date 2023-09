Cette innovation va vous laisser bouche bée

Imaginez le général de Gaulle parler un portugais impeccable ou l'ancien président américain Donald Trump s'exprimer dans un français quasi-parfait. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté un épisode, ces vidéos sont fausses, mais suffisamment réalistes pour vous faire douter. A l'origine des traductions, un logiciel d'intelligence artificielle. A partir d'une simple vidéo, il traduit dans une dizaine de langues tout en gardant la voix et l'accent de l'interlocuteur. Le mouvement des lèvres est ensuite synchronisé et n'importe qui peut essayer, nous l'avons testé. Le système pourrait permettre de faciliter les doublages de film, de mieux comprendre les paroles de chanson ou encore de mieux se faire comprendre à l'étranger. Mais est-ce vraiment fiable ? Nous avons fait lire à un traducteur l'extrait d'un roman en anglais. "Il y a juste peut-être un petit mot à reprendre. On ne dit pas boîtier de télévision aujourd'hui, on dirait poste de télévision. Mais c'est absolument bluffant", s'émerveille Michel Zlotowski. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Parrot