Cette mamie de 104 ans, dans le Pas-de-Calais, a une santé de fer

Tous les matins, à 8h45 précises depuis 90 ans, Marie-Louise Wirth ou Marie-Lou pour les intimes, 104 ans, ouvre les volets de son bistrot. Et ne lui dites pas qu’elle est la plus ancienne bistrotière du pays, "elle s’en fiche". Elle n’a jamais eu une alimentation saine. "Je ne bois pas de lait, je ne mange pas de fruits, jamais. Je mange de la mayonnaise, des cornichons, de la moutarde", cite-t-elle. Elle est tout simplement exceptionnelle. La première fois qu’elle a vu un médecin, elle avait 80 ans. Elle ne porte pas d'appareil auditif, et pas de lunettes non plus. Elle est née pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, servait déjà dans le bistrot dans la Seconde, a connu la crise de 29, et plus récemment la crise du Covid. Mais rien ne l’a jamais empêchée de travailler. Elle continue de servir ses clients, devenus des amis. Marie-Claire, sa meilleure amie de 75 ans, vient lui rendre visite tous les jours. Alors quel est le secret de Marie-Lou ? On vous le confie : un regard bleu acier sur la vie, et une philosophie : il n’y a rien qui ne s’arrange pas.