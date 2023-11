Cette montagne a inspiré la Sagrada Familia

Son nom signifie en catalan "la montagne en dents de scie". La légende raconte que des anges sont descendus des cieux pour la découper. Pour percer les mystères de ce lieu, il faut à notre tour, monter au ciel à bord d’un téléphérique presque centenaire. À 700 mètres d’altitude, nous rencontrons Francesc et Ricard. Ils sont guides de montagne et nous content l'histoire de ces rochers. Ces pics rocheux singuliers ont inspiré à Antoni Gaudí la forme des tours de la Sagrada Familia. La montagne abrite aussi un monastère où une quarantaine de moines résident à l’année. Parmi eux, Xavier Caballé. Il tient un rôle particulier. Il veille sur le musée de Montserrat. Plus de 1000 tableaux, des donations pour la plupart, y sont exposés. Non loin, dans les recoins de la basilique, des voix s’élèvent. Des jeunes garçons de l’école de musique de Montserrat y chantent deux fois par jour. C’est un lieu mystique où certains des plus grands artistes catalans sont venus chercher et parfois trouver l’inspiration. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito