Cette restauratrice auvergnate fait bouger son village

Ici, tout le monde connaît sa voix. Sa bonne humeur communicative est sans doute l’une des recettes de son succès. Manuella Leite, gérante du Caveau du Fort, dédie son temps à son village et à ses habitants. Et son bonheur tient dans les quelques mètres carrés de sa cuisine. Chaque jour, c’est une recette et un menu différent. Seul commerce du village avec le salon de coiffure, on vient ici un peu comme on vient chez une amie. Chaque jour, les visites se succèdent. Un couple de retraités portugais vient, par exemple, plusieurs fois par mois offrir une cagette de légumes de son jardin, simplement pour faire plaisir à celle qui est devenue très vite, grâce à sa personnalité, leur cuisinière préférée. Après 20 années passées en tant que serveuse près de Clermont-Ferrand, Manuella a repris ce bar-restaurant il y a sept ans. Et depuis, Le Caveau du Fort est devenu un repère incontournable pour une clientèle fidèle et reconnaissante. Tombée sous le charme de ce village et de ses 1 500 habitants, elle s’investit également avec son mari auprès des associations locales.