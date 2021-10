Cette retraitée se bat depuis deux ans pour toucher sa pension

Sophie Blanchet, 68 ans, est à la retraite depuis deux ans et demi, mais elle ne touche rien. Pour survivre, elle a déjà vidé ses économies et vend désormais ses derniers objets de valeur. Heureusement pour elle, elle est propriétaire de son logement. Aujourd'hui, elle vit néanmoins avec seulement 98 euros par mois alors qu'elle a droit à 906 euros par mois. Pourtant, avant de partir à la retraite elle a transmis un dossier complet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Mais la CNAV ne cesse de lui réclamer des pièces qu'elle a déjà fournies et refuse de lui verser sa pension. Nous avons sollicité la CNAV à plusieurs reprises, pas de réponse. Le défenseur des droits s'est saisi du dossier de Sophie Blanchet. Son cas n'est malheureusement pas isolé, car une centaine de personnes sont actuellement dans la même situation. Une médiation est en cours, et si elle n'aboutit pas, Sophie n'aura d'autres solutions que de saisir la justice.