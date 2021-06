Cette route "inutile" qui manque aux habitants du Calvados

Depuis bientôt deux ans, Louis ne prend plus le même chemin pour se rendre au travail. La route habituelle est barrée, coupée par des travaux. Il est donc impossible de l'emprunter. Deux kilomètres, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais en comptant tous ses trajets quotidiens depuis l'été 2019, cela fait beaucoup. Louis a d'ailleurs fait le calcul. La route dite "inutile" porte très mal son nom. Elle a été fissurée à cause des travaux d'agrandissement de l'autoroute et sa reconstruction prend du temps. Natacha, elle aussi, doit faire un détour pour se rendre à son salon de coiffure. Elle fait le trajet quatre fois par jour. Certains habitants pourraient demander des indemnités, une procédure soutenue par le maire, Serge Marie. Avec la fermeture de la route, l'association locale de restauration du patrimoine a perdu entre 2 000 et 3 000 euros. La route était le seul accès au parking pour les participants à leur course à pied annuelle. Bien plus utile qu'en apparence, la route devrait rouvrir à l'automne.