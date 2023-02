Cette semaine le froid revient !

Il vient de passer deux heures seul au beau milieu du lac. Qu'importe la météo, le froid ou la neige, Florent Capretti pêche tous les jours. Il fait -1 °C ce lundi matin, le pécheur professionnel de Duingt (Haute-Savoie) ramène 20 kilos de Féra et quelques perches. Paysage d’hiver, les bords du lac d'Annecy (Haute-Savoie) sont figés par le givre et cette légère brise. Lorsque le soleil apparaît, nous croisons des spécialistes de la nage en eaux froides. À peine plus de 6 °C dans l’eau, elles n’ont même pas peur. "C’est le meilleur médicament du monde" ; "Plus l’eau est froide, plus on est satisfaits", confient-elles. Plus haut, à 1 700 mètres d’altitude, les vacanciers préfèrent la mer de nuages. "Il fait très beau, il fait -2 ou -3 °C, mais avec un beau soleil, on ne sent même pas le froid", dit l’un d’eux. Préparez-vous, un vent glacial devrait se lever dans les prochains jours. Les températures attendues sont jusqu’à -7 °C en plaine, -15 °C en montagne. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand