Cette station-service s’est figée en 1986

À l’entrée du village de Bergouey-Viellenave (Pyrénées-Atlantiques), impossible de les louper. Ces pompes à essence d’un autre temps attirent forcément les curieux, mais le plus insolite se cache sur les cadrans. Hors-service depuis 1986, ces pompes sont restées bloquées sur les tarifs de l’époque : 4,95 francs. "C’était une autre époque, donc les salaires étaient aussi différents évidemment, mais ça fait rêver", confie un habitant. Des prix deux fois moins élevés qu’aujourd’hui. À l’époque, la station propose de l’essence ainsi que du fioul pour les tracteurs, et le petit Pascal Larrodé aide ses parents. "J’ai commencé à l’âge de sept ou huit ans. La station fait partie d’un patrimoine local", explique-t-il. La station-service semble avoir figé le temps autour d’elle. Les parents de Pascal tenaient l’épicerie et la forge du village. Ici, les habitants venaient même passer leurs appels. L’épicerie, ouverte 7j/7, faisait évidemment office d’auberge. "C’était dans la convivialité et on prenait le temps de vivre surtout", raconte encore le propriétaire. À notre tour, prenons le temps d’admirer ces vieilles pompes à essence qui nous racontent la vie et l’histoire de ce village rural. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois