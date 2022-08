Cette ville exemplaire dans la gestion de l'eau

Dans la commune de Portiragnes, on ne trouve ni peuplier ni saule, bien trop gourmand en eau. On opte plutôt pour les cactus. La pelouse dans les espaces verts, elle aussi, ne nécessite plus d'arrosage. "Cette pelouse est totalement sèche. On n'a plus un brin d'herbes vertes", explique Caroline Levannier, adjointe à la mairie de Portiragnes. Des choix qui font de ce village l'un des champions de France en matière d'économie d'eau. Au bord de la plage, les douches ont été remplacées par des pédiluves. Ces aménagements sont indispensables, car pendant les vacances d'été, la population se multiplie par dix. Il n'y a pourtant qu'une seule nappe phréatique. Pour préserver cette ressource, des techniciens entretiennent quotidiennement les canalisations et pistent la moindre fuite. "Ces appareils nous permettent d'écouter les bruits des réseaux", confie un responsable. Grâce à ces efforts, la commune a une peine en eau inférieure à 10% de la ressource disponible. C'est deux fois moins que la moyenne nationale. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni