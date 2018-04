La CGT mène la manifestation générale à Marseille

Alors que les journées de manifestation se multiplient un peu partout, la CGT a fait appel à une "convergence des luttes" ce 19 avril. Un cortège de 65 000 grévistes du secteur privé et public, d'après la CGT, marche alors dans les rues de Marseille et manifeste leur colère. Par ailleurs, le prochain rendez-vous des manifestants est censé se dérouler le 22 mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.