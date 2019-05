Le ch'ti, un héritage vivant de la Picardie

En Picardie, le ch'ti est une langue chérie par les Picards. Remplie de poésie et de belles sonorités, elle a ses propres règles et ses conjugaisons. Pour perpétuer ce patrimoine, les écoliers du CM1 ont une heure chaque semaine pour s'initier à la langue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.