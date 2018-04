Le chabichou du Poitou, le fromage de chèvre par excellence

Le chabichou du Poitou est un fromage de chèvre doté d'une appellation d'origine contrôlée. Caractérisé par des arômes et des saveurs rappelant la ferme, son secret réside dans son processus de fabrication et dans l'alimentation des chèvres. Ses derniers donnent du lait avec du goût du terroir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.