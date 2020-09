Chablis, célèbre pour son vin et peut-être bientôt pour sa bière

Dans les caves de Chablis se découvre le vin blanc issu des vignes développées par des moines il y a plus de 900 ans. Pour les viticulteurs, la commune se démarque d'abord par ses magnifiques vignobles qui font vivre la région. Mais des jeunes brassiers commencent à s'installer rue des Vendanges. De la culture du houblon à la mise en bouteilles, la production de la bière est réalisée entièrement sur place. Pourquoi et comment façonnent-ils ce produit ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.