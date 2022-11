Chagrin et colère à Tonneins

Devant le collège, des fleurs et des lettres sont déposées en hommage à Vanessa. À l'heure de rentrer en classe, il est difficile de trouver les mots pour les élèves, comme pour leurs parents. "On est tous touchés, car tous les enfants se connaissent", témoigne une mère de famille. Certains connaissaient Vanessa personnellement, comme une élève, qui n'a pas souhaité qu'on filme son visage : "C'est compliqué d'en parler, tellement que c'est choquant sa mort. C'était ma meilleure amie, et même toute la classe l'adorait", confie-t-elle. Inquiets, de nombreux parents accompagnent leurs enfants ce matin. Après une première heure d'échanges entre les élèves et les professeurs, les cours ont repris. Une cellule de soutien psychologique a aussi été mise en place pour permettre à tous les enfants de pouvoir parler. En garde à vue, le principal suspect a reconnu les faits. Il a été mis en examen et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dybiec