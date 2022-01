Chaîne de l’Espoir : des bénévoles au grand cœur

Endormi dans les bras de son accompagnant, Ahmed est arrivé du Mali et ne se doute pas de l'accueil qui l'attend à l'aéroport de Nantes. La famille Hibert est venue au grand complet. C'est chez eux que le petit garçon vivra pendant quelques semaines. Une famille d'accueil provisoire qui a hâte de le rencontrer. Elle est bénévole et forme l'un des maillons de la Chaîne de l'Espoir. Cette ONG a créé un centre de chirurgie cardiaque à Bamako, mais Ahmed souffre de maladie rare inopérable là-bas. "Son intervention est vraiment urgente. Il ne peut pas attendre plus de six mois. C'est pour cela qu'on a demandé un transfert", explique le docteur Sanoussi Daffé. L'association organise le transfert des cas difficiles. Ahmed n'a qu'un an et demi, mais sa famille a décidé de le laisser partir pour qu'il puisse guérir. La famille Hibert est alors là pour prendre le relais. Pour réparer le cœur du petit, le professeur Olivier Baron et son équipe ont travaillé près de cinq heures au bloc. L'opération est un succès. Sa convalescence doit durer encore un mois. Le temps pour lui de souffler ici ses deux bougies. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche