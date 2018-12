Les chalets du marché de Noël de Strasbourg ferment

A Strasbourg, les artisans démontent et rangent les derniers chalets encore présents au marché de Noël. Ces derniers seront stockés pour ressortir au prochain marché. Un travail long et harassant dans une ambiance morose après l'attentat qui a frappé la ville le 11 décembre 2018. L'événement est resté dans la mémoire de tous les habitants et s'est fait tristement ressentir durant toute la période de fêtes de fin d'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.