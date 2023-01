Chalets remarquables : les chalots des Vosges

Dans le jardin de sa distillerie, Céline de Miscault a tout de suite su qu'il aurait sa place. Dans ce chalot du XIXe siècle, elle fait ce que les agriculteurs ont toujours fait avec leurs graines en y conservant ses plantes. Ici, de la grande absinthe pour l'élaboration de liqueur. Pour Céline, ce chalot est un trésor du patrimoine de sa région. Elle tient à le mettre en valeur et à l'entretenir. Entre Haute-Saône et Vosges Méridionales, prenons la route des chalots. Ces constructions qui servaient autrefois de grenier et de coffre-fort aux paysans. On dénombre 300 en tout dans une commune de la région. Alain Lesne, ancien forestier, nous livre leur secret. Dominique, lui, a grandi avec pour paysage depuis sa maison, ce chalot qui appartient à ses parents. Il fait pratiquement partie de la famille. A Fougerolles (Haute-Saône), nous retrouvons Alain en compagnie de Mickaël. Le jeune garagiste restaure ce chalot de 1830 déniché dans une commune voisine. Comme les paysans qui déplaçaient ce grenier au gré des récoltes, il a pu le remonter avec les bois de sapin et de chêne d'origine. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, T. Gathy, G. Martin