Chalets remarquables : voici le plus grand des Alpes

À travers les branches, nous avons tenté d'apercevoir furtivement le plus grand chalet d'Europe. Cela fait 250 ans qu'il défie le froid de l'hiver, caché derrière les sapins. Plus qu'un chalet, c'est une forteresse de 25 mètres de hauteur. Cette propriété privée est la résidence d'une comtesse d'origine japonaise. Rares sont les privilégiés comme Jean-Pierre Neff qui ont la chance d'y pénétrer. La légende raconte qu'il fallut abattre une forêt entière, 300 épicéas, pour sa construction. Menuisier charpentier, Jean-Pierre connaît tous les secrets. Il a participé à sa restauration. Ce jour-là, la comtesse est en voyage, mais Jean-Pierre a obtenu l'autorisation de nous faire visiter. La comtesse a souvent l'habitude de recevoir des invités de prestige. Pour cause, elle a été l'épouse du peintre franco-polonais Balthus décédé en 2001. De la cave au grenier, le chalet est un labyrinthe de 60 pièces. Le tout protégé par une remarquable charpente plusieurs fois centenaires. Et comme le veut la tradition suisse, ce chalet dispose aussi sur une de ses façades une poya. Il s'agit d'une peinture rurale pour protéger leurs chalets monumentaux. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys