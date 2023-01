Chalets remarquables : voici les plus insolites

Au détour de chaque virage, tapis derrière les mélèzes, se désignent une trentaine d'étoiles qui se méritent. Nicole et Bernard arrivent pour les vacances. En plein effort, ils ne perdent pas de temps. Ces retraités habitent une maison vraiment pas comme les autres, un chalet pointu. Une curiosité de la montagne qui ne laisse pas les touristes indifférents. Dans les Alpes, les chalets pointus ont fait la réputation de la station des Arcs. Imaginés par l'architecte Bernard Taillefer et construits par ceux qui voulaient un toit quand il n'y avait encore rien. Bâties en six mois, les maisons sont orientées plein sud. Ils sont si effilés qu'ils ressemblent à des tipis tout droit sortis d'un conte pour enfants. Mais comment vit-on dans ce monde où il faut adapter le mobilier ? La vocation économe et sociale des maisons triangles a disparu. À l'origine, ces chalets coûtaient l'équivalent de 15 000 euros. Mais ce morceau d'histoire a un prix, aujourd'hui, ils se vendent plus d'un million d'euros. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand