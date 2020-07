Chaleur : Amiens bat des records de température

À Amiens, les habitants ne sont pas habitués aux fortes chaleurs. En effet, le thermomètre affichait déjà 25°C dans la matinée et l'après-midi s'annonce caniculaire avec 38°C. Cette météo est exceptionnelle pour les Picards. Ces derniers ont donc changé leurs habitudes en faisant leurs courses de bon matin, en buvant beaucoup d'eau et en restant chez eux à partir de midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.