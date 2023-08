Chaleur : comment garder votre maison au frais

Avec 28 degrés dès le matin en centre-ville, ici à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), on n'a pas l'habitude, à chacun sa stratégie. Même chez soi, ce n'est pas évident de se rafraîchir. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres, ça fait entrer l'air chaud. Ne mettez pas la climatisation trop forte, non plus, c'est le coup de froid assuré. Pour Jay, la méthode la plus sûre reste celle-ci : fermer la fenêtre et les volets. Malgré cela, les températures atteignent souvent 30 degrés la nuit chez lui. Pas le choix, pour se protéger de la chaleur, il n'a trouvé que cette solution. Il a aussi déménagé dans la cave pour conserver la fraîcheur. Il s'agit d'une technique radicale face à la canicule, mais encore faut-il avoir suffisamment d'espace chez soi. Dans son petit appartement, Roger a dû faire autrement. Il baisse le rideau et réduit la chaleur de deux degrés. Il éteint aussi tous ces appareils électroniques. Et quand ça ne suffit pas, pas de douche glacée, mais tiède. Des gestes qu'il va falloir répéter ces prochains jours, car les températures ne descendront pas en dessous des 30 degrés. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone