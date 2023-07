Chaleur : des astuces pour bien dormir

Dans la petite commune d'Allauch (Bouches-du-Rhône), il fait près de 30 °C dès neuf heures ce mercredi matin. La nuit a été compliquée pour les habitants. Face à la chaleur nocturne, à chacun ses petites astuces. Certains s'entourent de glaçons, d'autres utilisent des packs congelés. Quelles tenues adoptées pour la nuit ? Un vendeur de pyjamas a un conseil : la nuisette. "Après, le mieux c'est à poil. Pour la nuit, la meilleure solution est de ne rien mettre quand il fait chaud", précise-t-il. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux dormir avec un vêtement léger pour absorber la sueur et réguler la température du corps. Pour se rafraîchir, des gens font un petit rituel avant de dormir : prendre une douche bien fraîche. Attention ! C'est aussi une fausse bonne idée pour le corps. Il vaut mieux prendre une douche tempérée, voire un peu plus chaude. En revanche, l'utilisation d'un brumisateur est vivement conseillée. Les fortes chaleurs vont encore perdurer pour les jours et les nuits à venir. TF1 | Reportage P. Géli, H. P. Amar