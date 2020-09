Chaleur et masque à l'école : les élèves s'adaptent

Avec la situation épidémique qui reste inquiétante, les élèves ne peuvent pas se passer des masques. Dans les collèges et les lycées, ils sont obligés de faire avec, malgré la chaleur. Ce qui n'est pas toujours pratique surtout pendant les cours. Même pendant la récréation, ils portent leur masque. Dans les salles de classe comme à l'extérieur, tous s'adaptent à la crise sanitaire.