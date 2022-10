Chaleur et sécheresse : la nature déréglée

Dans la région de Clermont-Ferrand, l'automne est là sans que les arbres ne perdent leurs feuilles. À Mozac, ce mercredi matin, il faisait 20 degrés. C'est une température anormalement élevée. Sur les arbres, le diagnostic du paysagiste Jérémy Redelsperger est sans appel. Pour lui, le cycle des saisons est déréglé. En Aubrac, ce sont les arbres qui permettent de nourrir les bêtes. Avec la sécheresse, les champs ont beau être verts, les pâturages manquent d'herbe. Alors, les éleveurs utilisent une vieille méthode. Ils nourrissent les vaches avec des feuilles plutôt que d'acheter du fourrage. Chez Orianne Grelet, maraîchère, le manque d'eau de l'été se voit directement sur la qualité de sa production. Les légumes d'hiver sont déjà là. "Le problème, c'est qu'on a un calibre qui va être inférieur parce qu'ils ont manqué d'eau cet été. Et donc, le produit va être beaucoup plus petit, moins homogène, et donc moins beau sur les étals", rapporte-t-elle. TF1 | Reportage L. Poupon, N. Chiesa, P. Delannes