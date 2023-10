Chaleur inhabituelle : les restaurateurs jouent les prolongations

Sur la plage, on se croirait encore en plein été. Déjà 25 °C ce dimanche matin, 22 °C dans l'eau à Palavas-les-Flots, c'est une invitation à la baignade. Inattendue au mois d'octobre pour cette famille. Derrière le front de mer, les rues se remplissent. Les affaires d'été ont du succès. Françoise Chazal, commerçante, a été vandalisée sur les articles de plage. Elle vend des serviettes de plage, des lunettes de soleil et quelques claquettes. Ses ventes ont augmenté de 100 % par rapport à l'année dernière. La dame a même connu une rupture au niveau des lunettes de soleil. En terrasse aussi, la saison se prolonge. "C'est plein du matin au soir. C'est comme en été. Maintenant, il fait de plus en plus beau l'après-saison et l'avant-saison", témoigne un restaurateur. Plus de paillotes sur la plage, elles ont été démontées fin septembre. Un autre restaurant, ouvert la moitié l'année, ferme ce soir. Il a affiché complet tout le week-end. Avec la chaleur, les moustiques prolifèrent. Alors un peu de fraîcheur serait la bienvenue pour en finir avec les piqûres. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier