Chaleur : les voitures en surchauffe

C’est une situation qui se répète trop souvent. Les véhicules en panne sur le bord de la chaussée, le moteur a surchauffé. C’est une angoisse pour de nombreux automobilistes. À bord de sa dépanneuse, Allan Blondeau, dépanneur au garage Satre de Beauzac, sillonne les routes de la Haute-Loire. Depuis le début des fortes chaleurs, il a réalisé plus d’une centaine d’intervention. Il a constaté une hausse de 20% par rapport à une période normale. Par ces températures extrêmes, les pannes de batterie représentent les trois-quarts des interventions effectuées par Allan. "Dans les batteries, on a un liquide. Et le souci, il est, avec ces grosses chaleurs, c’est que le liquide, il peut s’évaporer et mettre en défaut la batterie. C’est encore plus prononcé sur les véhicules de dernière génération hybride ou électrique", affirme-t-il. Avant chaque départ, les professionnels conseillent aux automobilistes de bien vérifier les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement et de faire réviser fréquemment leur véhicule. TF1 | Reportage C. Buisine, M. Nadal