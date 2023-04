Chaleur précoce dans le Sud

Sur les berges du Tarn ce vendredi matin, nous avons trouvé la recette du bonheur. Il faisait déjà seize degrés à neuf heures. La journée s'annonce estivale à Gaillac. Sur le marché, cette fleuriste sent chez ses clients une envie de pivoines, de petites fleurs d'été. "La Bogeda" est l'endroit le plus torride de la ville. "Ici, il fait 42 degrés toute la journée", s’exclame Valérie Ballester. Il ne fera pas si chaud dans le Tarn, car il fait 28 degrés au thermomètre et 32 degrés ressentis. L'été s'invite aussi dans les assiettes. "Les gens sortent plus, ils consomment plus... On va adapter notre carte", confie cette dernière. À onze heures, au moins 20 degrés au soleil, et voilà qu'en terrasse on se prend à rêver de baignade, de plage, de farniente. En pharmacie, la crème solaire est déjà de sortie. Dès le début du mois d’avril, on commence à avoir des ensoleillements, rapporte ce pharmacien. Ce vendredi après-midi, Albi et Gaillac décrocheront des températures les plus chaudes de l’Hexagone. TF1 | Reportage P. Michel, J.M Lucas