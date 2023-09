Chaleur, quinze degrés d'écart dans la journée

Quinze degrés ce matin au lever du jour Place Stanislas. Mieux vaut être un peu couvert en allant au travail, mais aussi prévoyant, car Météo-France annonce 30 degrés minimum à l'abri, en journée. Une habitante nous raconte : " On a du mal à s'habiller la journée. C'est compliqué. Ce matin, une petite veste et après on l'enlève quand il va faire chaud ". Un peu plus loin, Narciso et son collègue profitent aussi de cette douceur matinale pour charger leur camion au plus vite. Quant à Denis, il est encore un peu seul en terrasse. Mais cela ne va pas durer. Dès la fin de matinée, le soleil fait monter les températures. Sur la Place Stanislas, on cherche désormais la fraîcheur aux fontaines. Les tables de café, à l'ombre de préférence, ne désemplissent pas. Avec 30 degrés à la sortie de l'école, les parents n'ont pas le choix, il faut passer par les jets d'eau du parc de la Pépinière. Et pour le goûter, difficile de choisir entre la gaufre et la glace. Une fois le soleil couché, les températures repassent vite sous les 25 degrés. De quoi passer de belles soirées, et surtout, de bonnes nuits. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse