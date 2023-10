Chaleur tardive : la nature perd ses repères

Ce jardinier n'avait jamais vu ça. Des bourgeons en octobre, des fleurs aux couleurs vives et même ces aubergines en pleine croissance, une nature déréglée qui surprend les Bordelais : "la végétation est un peu folle. Chez moi, les hortensias commencent à fleurir" ; "c'est ça qui est fou, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas du tout à la fin des grandes vacances (...) on a l'impression même de débuter le mois de juillet". Dans les arbres, les feuilles tardent à jaunir. Une végétation florissante, mais contrairement aux apparences, ce n'est pas signe de bonne santé. Ces plantes souffrent d'après ce jardinier : "pour tous les arbres, il y a besoin d'une période de repos végétatif (...) il y a des maladies, des pathogènes qui s'installent et qui les fragilisent". Cela peut même entraîner la mort de l'arbre. Non loin, dans cette pépinière, même diagnostic. Ici, la chaleur abîme certains bambous. Températures élevées, manque d'eau, développement tardif, de quoi aussi épuiser un peu plus les nappes phréatiques. TF1 | Reportage M. Rio, N. Forestier, Y. Chambon