Châlons-en-Champagne drague les Parisiens

Ceci n'est pas une publicité pour vos prochaines vacances, mais une image de promotion de Châlons-en-Champagne. Elle s'affiche depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans certains magazines avec des slogans directement destinés aux Parisiens. Comme cette image de la porte Sainte-Croix où la circulation est effectivement beaucoup plus fluide que la place de l'Étoile à Paris. Comme Agnès, Châlons-en-Champagne espère attirer d'autres Parisiens avec sa campagne de promotion. Une initiative plutôt bien appréciée des Châlonnais. "Au centre-ville, il y a tout ce qu'il faut", lance une habitante. Pour faire venir des Parisiens, la commune insiste notamment sur son marché de l'immobilier, avec de grandes maisons au prix d'un petit appartement à Paris. Pour les élus qui ont décidé d'investir 80 000 euros dans cette campagne, il était indispensable de donner une autre image de leur ville et pas uniquement pour sa verdure. Rappelons surtout que Châlons-en-Champagne se trouve à moins de deux heures de la capitale française.