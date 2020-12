Chamalières et Valéry Giscard d'Estaing, une histoire indissociable

Ce jeudi à Chamalières, le jour n'était pas encore levé que déjà, les premiers souvenirs entre émotion et respect se sont succédé. Le décès de Valéry Giscard d'Estaing touche beaucoup les habitants. Selon eux, c'était un monsieur très intelligent. Il était le maire de Chamalières pendant sept ans, de 1967 à 1974, et avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle depuis la mairie. Une vitrine inédite pour la commune. Employée aux espaces verts de la commune depuis 35 ans, Hélène avait côtoyé Valéry Giscard d'Estaing quand il était à la présidence de la région entre 1986 et 2004. Sébastien, boulanger, en revanche, ne l'a jamais côtoyé mais pourtant, l'annonce de sa mort la veille lui a fait quelque chose. "Le pays a perdu une grande personne" affirme-t-il. Mais l'histoire entre la famille Giscard d'Estaing et Chamalières n'est pas encore terminée, puisque depuis 15 ans, c'est son fils Louis qui est à la tête de la commune. Et avec toutes les années qu'il avait passées en Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing restera pour toujours dans les souvenirs et l'histoire des habitants.