Chambéry : la grève affecte directement les commerces autour de la gare

La grève, qui a déjà coûté une centaine de millions d'euros à la SNCF, risque désormais d'impacter toute notre économie. La Confédération des PME tire la sonnette d'alarme. A Chambéry, tous les commerces autour de la gare sont désertés par les clients et les recettes sont maigres. Par ailleurs, si certains chauffeurs de taxi sont énervés par la situation, d'autres y trouvent un côté positif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.