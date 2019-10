"Chambord", le nouveau documentaire animalier de Laurent Charbonnier

Le documentaire de Laurent Charbonnier consacré au célèbre château de Chambord est sorti en salles le 2 octobre 2019. Dans ce film intitulé "Chambord", le cinéaste animalier raconte les 500 ans d'histoire de cette forteresse, de sa construction jusqu'à notre époque, avec des animaux qui jouent leur propre rôle librement. Il a fallu plus de dix jours et dix nuits pour obtenir 80 heures d'images animalières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.