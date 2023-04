Chambord, son château et sa sève de bouleau

Le chant matinal des oiseaux ne laisse aucun doute, le printemps s'installe à Chambord (Loir-et-Cher) et en forêt, c'est la saison d'une activité peu connue, la récolte de la sève de bouleau. Sur cette parcelle de deux hectares, en pleine forêt de Sologne, 600 arbres sont reliés à cet intrigant réseau. Un trou sur une veine de l'arbre permet de recueillir la sève brute quand elle remonte à la sortie de l'hiver. "On leur prend entre un et cinq litres par jour pendant une dizaine de jours, ça ne met pas leur vie en danger", explique Blaise Decrouy, technicien forestier. Le domaine national de Chambord collecte 10 000 litres de sève chaque année. C'est une boisson connue depuis le Moyen Âge. Elle est riche en vitamines et en oligo-éléments. Pour trouver ce breuvage, direction la boutique du château. L'eau du bouleau trouve sa place parmi les autres produits issus de la forêt. Il faut compter dix euros le litre. Avant d'entamer une cure, place à la dégustation. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély