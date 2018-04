Chamonix : c'est parti pour le Festival Musilac Mont-Blanc !

Le Musilac Mont-Blanc est l'un des tout premiers festivals de la saison des beaux jours. Il se déroulera les 19, 20 et 21 avril à Chamonix. Pour cette première édition, 25 000 festivaliers sont d'ores et déjà annoncés. L'heure est aux derniers préparatifs et les plus enthousiastes sont souvent les commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.